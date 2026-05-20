Bernardo Silva si allontana dalla Juve? L’Atletico Madrid entra nella corsa per il portoghese per il dopo Griezmann Le ultime

Il trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus sembra essere in stallo, mentre l’Atletico Madrid si fa avanti con un'offerta per il centrocampista portoghese. Dopo le voci di un possibile accordo con i bianconeri, la situazione cambia con l’interesse della squadra spagnola. Non ci sono ancora conferme ufficiali sui dettagli delle trattative, ma la possibilità che Silva possa vestire la maglia dell’Atletico si fa più concreta. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

di Luca Fiore Bernardo Silva alla Juve riceve una brusca frenata dopo l’interesse mostrato dall’Atletico Madrid per il portoghese per il dopo Griezmann. Bernardo Silva è sicuramente uno dei nomi più caldi del mercato per la prossima stagione. Il portoghese piace non solo alla Juventus e Barcellona, ma secondo quanto riporta il giornale spagnolo Marca, anche l ‘Atletico Madrid è in corsa per l’ormai ex giocatore del City. I Colchoneros hanno trovato in lui il degno erede di Antoine Griezmann che lascerà la squadra di Simeone direzione MLS negli Stati Uniti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il giocatore portoghese sceglierà il suo futuro e la sua destinazione prima della spedizione Usa per il Mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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