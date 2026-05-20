Diverse regioni della Cina sono state interessate da intense piogge che hanno provocato inondazioni. Le autorità stanno attualmente portando avanti operazioni di soccorso e di emergenza per garantire la sicurezza della popolazione e mettere in salvo le persone coinvolte. Le precipitazioni abbondanti hanno causato allagamenti diffusi, rendendo difficile la circolazione e la gestione delle aree più colpite. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità locali, che continuano a intervenire sul territorio.

Forti piogge e inondazioni stanno colpendo diverse regioni della Cina, dove sono in corso operazioni di emergenza e soccorso per mettere in salvo la popolazione. Le province più colpite sono quelle del Guizhou e dell’ Hubei, nel sud-ovest e nel centro del Paese, dove le precipitazioni hanno provocato allagamenti, frane e gravi danni alle infrastrutture. Nel comune di Changming, nella contea di Guiding, i soccorritori hanno salvato due anziani rimasti intrappolati al secondo piano della loro abitazione completamente invasa dall’acqua. Più complessa la situazione nel villaggio di Baishui River, nella provincia di Hubei, dove il livello del fiume Bailushui è salito rapidamente interrompendo le strade di accesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Cina, diverse regioni sommerse dall'acqua dopo le piogge torrenziali

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