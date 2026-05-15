La scena underground torna protagonista al Ponte Ospedaletto ’n’ Rock Festival

Da cesenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ponte Ospedaletto ’n’ Rock Festival, previsto per questo fine settimana, è stato rimandato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’organizzazione ha comunicato che le nuove date sono state già confermate e sono programmate per il 22 e 23 maggio. La scena underground, quindi, tornerà protagonista in quelle giornate, dopo aver visto la cancellazione dell’evento originariamente programmato. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di artisti e pubblico.

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A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per questo fine settimana, l’organizzazione del Ponte Ospedaletto ’n’ Rock Festival ha annunciato il rinvio dell’evento alle nuove date già confermate del 22 e 23 maggio.Il festival, organizzato a Ponte Ospedaletto di Longiano dalla Pro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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