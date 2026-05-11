Vintage Violence a Latina per il tour Concerti estivi a sentimento 2026

VINTAGE VIOLENCE, uno dei gruppi storici nel panorama del rock indipendente italiano, ripartono in tour per l’estate 2026. La band, formata da Nicolò Caldirola (voce), Rocco Arienti (chitarrista e autore dei testi), Roberto Galli (basso) e Beniamino Cefalù (batteria), racconta: «Questi sono solo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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