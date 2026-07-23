Canoa slalom Giovanni De Gennaro | È stata una gara strana sono orgoglioso di questa medaglia mondiale

Notizia in breve

Un atleta italiano ha ottenuto una medaglia di bronzo ai mondiali di canoa slalom in Oklahoma City. La gara si è svolta in un canale che tra due anni ospiterà le Olimpiadi di Los Angeles. L’atleta, già campione olimpico in carica, ha definito la competizione “strana” e si è detto orgoglioso della medaglia conquistata. La gara ha visto la partecipazione di altri atleti internazionali, con tempi e penalità che hanno determinato il podio finale.