Canoa slalom Giovanni De Gennaro | È stata una gara strana sono orgoglioso di questa medaglia mondiale
Un atleta italiano ha ottenuto una medaglia di bronzo ai mondiali di canoa slalom in Oklahoma City. La gara si è svolta in un canale che tra due anni ospiterà le Olimpiadi di Los Angeles. L’atleta, già campione olimpico in carica, ha definito la competizione “strana” e si è detto orgoglioso della medaglia conquistata. La gara ha visto la partecipazione di altri atleti internazionali, con tempi e penalità che hanno determinato il podio finale.
Il campione olimpico in carica Giovanni De Gennaro vuole confermarsi il punto di riferimento del kayak italiano nella canoa slalom e conquista una prestigiosa medaglia di bronzo mondiale a Oklahoma City, nel canale che tra due anni ospiterà le gare olimpiche di Los Angeles 2028. Si tratta del primo podio azzurro in quest’edizione della rassegna iridata, che regalerà ancora qualche possibile chance di medaglia tra la canadese ed il kayak cross. De Gennaro deve rimandare l’appuntamento con il Grande Slam, visto che gli mancava solamente il titolo iridato per vincere almeno un oro individuale in tutte le principali rassegne internazionali, ma può comunque ritenersi soddisfatto per il terzo posto odierno nella finale con il tempo di 85. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: grandissimo bronzo per Giovanni De Gennaro!Durante i Mondiali di canoa slalom 2026, un atleta ha conquistato il terzo posto nel singolo maschile.
Giovanni De Gennaro certezza nei grandi eventi: bronzo ai Mondiali di canoa slalom!Ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom, in Oklahoma City, il campione olimpico in carica nel K1 maschile si è aggiudicato il bronzo.
Temi più discussi: Mondiali di canoa slalom 2026: programma, convocati dell'Italia, orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Canoa slalom, Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi avanzano nel kayak cross ai Mondiali; Canoa slalom, Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro accedono alle semifinali del K1 ai Mondiali; Xabier Ferrazzi avanza nel kayak cross ai Mondiali in Oklahoma.
Mondiali canoa slalom: Giovanni De Gennaro conquista il bronzo nel K1 sul canale olimpico di Oklahoma City. Leggi qui https://shorturl.at/rhJkp Federazione Italiana Canoa Kayak facebook
LIVE Canoa slalom, Mondiali 2026 in DIRETTA: De Gennaro in finale nel K1 maschile, si ricomincia alle 21.06CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della quarta giornata dei ... oasport.it
I due azzurri staccano comodamente il pass per la semifinale del K1 x.com
Giovanni De Gennaro certezza nei grandi eventi: bronzo ai Mondiali di canoa slalom!Arriva la prima medaglia azzurra ai Mondiali senior 2026 di canoa slalom: ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull'OKC Whitewater Center, il canale che ... oasport.it