Canoa Polo Ferrara al terzo posto nella gara dell’Idroscalo
Il Canoa Club Ferrara Polo si è piazzato terzo nella gara di Canoa Polo disputata all’Idroscalo di Milano. La competizione si è svolta il 18 e 19 luglio, durante la seconda giornata del campionato italiano di Serie B. La squadra ha ottenuto questa posizione nel corso della manifestazione, che ha visto la partecipazione di diverse formazioni in questa categoria.
Weekend ricco di soddisfazioni per il Canoa Club Ferrara Polo, impegnato il 18 e 19 luglio all’Idroscalo di Milano nella seconda giornata del campionato italiano di Serie B. Dopo aver già festeggiato lo storico primo posto nel raggruppamento Nord della Serie A1 e la qualificazione ai playoff promozione, il club estense conferma la qualità del proprio vivaio anche nella categoria cadetta, conquistando un prestigioso piazzamento sul podio. Il risultato assume un valore ancora maggiore se confrontato con la scorsa stagione: nel 2025 la formazione ferrarese aveva chiuso al quinto posto, mentre quest’anno il gruppo compie un deciso salto di qualità, dimostrando una crescita costante sia sul piano tecnico che della maturità agonistica, piazzandosi terzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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