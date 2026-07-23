Canoa Polo Ferrara al terzo posto nella gara dell’Idroscalo

Notizia in breve

Il Canoa Club Ferrara Polo si è piazzato terzo nella gara di Canoa Polo disputata all’Idroscalo di Milano. La competizione si è svolta il 18 e 19 luglio, durante la seconda giornata del campionato italiano di Serie B. La squadra ha ottenuto questa posizione nel corso della manifestazione, che ha visto la partecipazione di diverse formazioni in questa categoria.