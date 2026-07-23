Un cane si è sentito male sotto il sole in spiaggia a Cala di Forno, nel Parco della Maremma. I proprietari sono fuggiti lasciandolo solo, senza intervenire. Nonostante i tentativi di soccorso da parte di bagnanti, l’animale è deceduto. La vicenda ha suscitato reazioni tra chi frequentava la spiaggia, evidenziando l’abbandono e la mancanza di assistenza.

È una storia destinata a far discutere quella avvenuta a Cala di Forno, nel Parco della Maremma, in provincia di Grosseto. Un cane, colpito da un grave malore mentre si trovava in spiaggia, è morto dopo i disperati tentativi di soccorso dei bagnanti. Secondo le ricostruzioni, i proprietari si sarebbero allontanati con la promessa di cercare aiuto, ma non sarebbero più tornati. L’episodio si è verificato nella giornata di domenica 19 luglio. Il cane avrebbe iniziato ad accusare un malore, con ogni probabilità provocato dalle elevate temperature. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: diversi presenti hanno raccontato a La Nazione di averlo visto in evidente stato di sofferenza, disidratato e con sintomi compatibili con un colpo di calore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cane si sente male in spiaggia sotto il sole, i proprietari scappano con una scusa e lo abbandonano lì da solo: muore tra i tentativi disperati di soccorso dei bagnanti

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