Un pastore tedesco è morto dopo essere stato abbandonato in spiaggia dai proprietari. La donna che lo ha soccorso aveva ricevuto la promessa che sarebbero tornati con i soccorsi, ma si sono allontanati senza farvi ritorno. L’animale, in gravi condizioni, è deceduto poco dopo tra le sue braccia.

Un pastore tedesco è morto dopo essere stato lasciato dai suoi proprietari a una bagnante con la promessa di tornare con i soccorsi. I due, però, si sarebbero allontanati senza fare ritorno, mentre l’animale, in grave sofferenza, è deceduto poco dopo tra le braccia della donna che aveva cercato di assisterlo. La vicenda è avvenuta domenica 19 luglio a Cala di Forno, all’interno del Parco della Maremma, in provincia di Grosseto. Sull’accaduto l’ Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) ha presentato un esposto alla Procura di Grosseto, chiedendo che i responsabili vengano individuati e perseguiti. Il malore del cane e l’allontanamento dei proprietari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cane si sente male in spiaggia, i proprietari lo abbandonano: finisce in dramma

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