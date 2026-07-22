Il cane si sente male in spiaggia per il caldo e i padroni scappano | muore tra le braccia degli altri bagnanti

A Cala di Forno, nel Parco della Maremma, un cane si è sentito male a causa delle alte temperature. I proprietari hanno chiesto aiuto ad altri bagnanti per controllarlo mentre andavano a prendere acqua, ma non sono tornati. Il cane è morto tra le braccia di altri presenti sulla spiaggia.

A Cala di Forno, nel Parco della Maremma in provincia di Grosseto, un cane si è sentito male per le alte temperature: i padroni hanno chiesto agli altri bagnanti di controllarlo mentre loro andavano a prendere l'acqua ma non sono mai più tornati. L'animale è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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