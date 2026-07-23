Il 21 luglio un giovane è stato arrestato a Campobasso dopo aver tentato di truffare un uomo di 90 anni con una chiamata telefonica. L’individuo si era spacciato per un agente e aveva cercato di ottenere denaro e oggetti di valore, ma è stato fermato sul posto dai carabinieri. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, durante il tentativo di truffa.

È scattato un arresto a Campobasso lo scorso 21 luglio: un giovane è stato fermato in flagranza di truffa ai danni di un cittadino novantenne, dopo aver tentato di appropriarsi di denaro e preziosi con uno stratagemma telefonico. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nell’ambito dei servizi di contrasto ai reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle truffe ai danni di persone anziane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto ha avuto inizio con una telefonata sospetta ricevuta dall’anziano. Un individuo, spacciandosi per maresciallo dei Carabinieri, ha informato la vittima di presunti problemi giudiziari legati al ritrovamento della sua carta d’identità insieme a gioielli provenienti da un furto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Campobasso, finto agente racconta bugie per raggirare un 90enne: arrestato in flagranza

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