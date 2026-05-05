90enne svilita e percossa a Campobasso arrestato il figlio orco | cosa è emerso dalle indagini

A Campobasso, un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver maltrattato e picchiato la madre di 90 anni. Le indagini della Squadra Mobile sono scaturite da segnalazioni di violenze che si sono protratte nel tempo. La donna, vittima di abusi, è stata trovata in condizioni di grave vulnerabilità. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore.

Fermato un 55enne di Campobasso per maltrattamenti aggravati ai danni della madre 90enne. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla Squadra Mobile della Questura locale su disposizione del GIP, dopo indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Le condotte contestate, aggravate dalla condizione di vulnerabilità della vittima, sono state ricostruite grazie a un’attività investigativa urgente, avviata in seguito a un episodio di violenza domestica avvenuto il 26 aprile. Le indagini e l’arresto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 30 aprile 2026 ha segnato la conclusione di una complessa attività investigativa.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 90enne svilita e percossa a Campobasso, arrestato il figlio "orco": cosa è emerso dalle indagini Notizie correlate Bimbo col cuore bruciato, cos’è emerso dalle indagini interne dell’ospedale: dettagli chocUn’espressione tecnica riassume una vicenda che riguarda un bambino di due anni e quattro mesi e un trapianto cardiaco finito in emergenza: “deficit... Leggi anche: Luigi Berlusconi, solo ora spunta il gossip sul figlio di Silvio: cosa è emerso