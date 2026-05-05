Campobasso arrestato 55enne | maltrattata la madre 90enne per soldi

A Campobasso, un uomo di 55 anni è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la madre di 90 anni e di averla costretta a consegnargli denaro. La donna avrebbe richiesto aiuto nonostante il suo cellulare fosse stato distrutto, e avrebbe riferito di aver ricevuto minacce da parte del figlio per ottenere i soldi. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto sulla base delle testimonianze e delle prove raccolte.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la donna a chiedere aiuto nonostante il cellulare distrutto?. Quali minacce ha usato il figlio per estorcere i soldi alla madre?. Perché l'intervento della Squadra Mobile è scattato proprio dopo il 26 aprile?. Come sono state ricostruite le pressioni psicologiche subite dalla novantenne?.? In Breve Aggressione fisica avvenuta il 26 aprile con distruzione del cellulare della vittima.. L'indagato estorceva denaro alla madre tramite minacce di morte concrete.. Intervento della Squadra Mobile di Campobasso coordinato dalla Procura locale.. Operazione condotta sotto il protocollo Codice Rosso per la tutela degli anziani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campobasso, arrestato 55enne: maltrattata la madre 90enne per soldi Notizie correlate 90enne svilita e percossa a Campobasso, arrestato il figlio "orco": cosa è emerso dalle indaginiFermato un 55enne di Campobasso per maltrattamenti aggravati ai danni della madre 90enne. “Dammi i soldi”: pretende denaro per la droga e minaccia i genitori, arrestato 55enneTempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in... Contenuti utili per approfondire Maltrattamenti aggravati ai danni della madre 90enne: arrestato 55enneCAMPOBASSO - La Polizia di Stato di Campobasso, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, ha eseguito una misura cautelare in carcere nei ... molisenetwork.net 90enne svilita e percossa a Campobasso, arrestato il figlio orco: cosa è emerso dalle indaginiArrestato a Campobasso un 55enne per maltrattamenti aggravati alla madre 90enne. L'uomo è stato fermato dopo indagini della Squadra Mobile. virgilio.it