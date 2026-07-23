Campo di Marte arrestato con la droga nel calzino | fallisce il piano criminale piede libero

Da lortica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Campo di Marte, un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia mentre nascondeva droga nel calzino. Durante l’operazione, sono stati trovati circa 80 grammi di hashish, una dose di cocaina, denaro contante e un bilancino di precisione. L’arresto interrompe un’attività di spaccio che si svolge nel quartiere, anche se il traffico di sostanze continua a cambiare modalità e abbigliamento.

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Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Ad Arezzo lo spaccio cambia guardaroba ma non quartiere. Questa mattina, a Campo di Marte, la Polizia ha arrestato un trentenne di origini tunisine trovato con circa ottanta grammi di hashish, una dose di cocaina, denaro contante e un bilancino di precisione. La parte più raffinata dell’organizzazione, tuttavia, era il sistema di trasporto: la droga era custodita dentro un calzino. Una scelta logistica coraggiosa, a metà strada tra il narcotraffico internazionale e il bambino che nasconde le figurine alla madre. Gli investigatori non hanno ancora chiarito se il calzino fosse pulito, spaiato oppure appartenesse alla prestigiosa linea primavera-estate “Eau de Hashish”. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Campo di Marte, arrestato con la droga nel calzino: fallisce il piano criminale “piede libero”
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