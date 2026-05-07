Un caffè con la Civica il secondo incontro al quartiere Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori

Dopo il successo in termini di adesioni del primo incontro al quartiere Ronco, torna "Un caffè con la Civica", l'iniziativa con cui La Civica Forlì Cambia scende sul territorio per ascoltare direttamente i cittadini. Il secondo appuntamento è in programma sabato, dalle 9 alle 10, al Bar Casa del.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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