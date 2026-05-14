Aggredisce il compagno con un coltello | lui a Cattinara lei esce dalla caserma con una denuncia a piede libero

Nel pomeriggio di ieri, 13 maggio, una donna è stata denunciata dai carabinieri per lesioni dopo aver aggredito il compagno all’interno di un appartamento di via Petronio. L’uomo è stato ferito con un coltello durante l’incidente. La donna è uscita dalla caserma con una denuncia a piede libero, mentre l’uomo si è recato a Cattinara per le cure. La vicenda si è svolta in un contesto domestico, lontano da eventi pubblici o spazi aperti.

I coltelli non sono prerogativa della cronaca nera all'aperto. Nel pomeriggio di ieri 13 maggio una donna è stata denunciata dai carabinieri per lesioni dopo aver aggredito il compagno all'interno di un appartamento di via Petronio. I fatti sono avvenuti poco dopo le 16 e sul posto sono stati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pesta un piede al prof, lui lo butta a terra con una sola mossa. Il pugno e le minacce in un liceo di Latina: la denuncia dei genitoriUn docente quarantenne del liceo scientifico Giovan Battista Grassi di Latina è finito al centro di un’inchiesta della procura con accuse che vanno...

Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enneFirenze, 7 marzo 2026 – Tenta due rapine nel giro di poche ore in pieno centro a Firenze.

Temi più discussi: La aspetta alla metro e aggredisce il compagno con una bottiglia: arrestato stalker; Litiga con il compagno e lo aggredisce: 32enne denunciata; Insulta e aggredisce compagno e Carabinieri: nei guai donna di 32 anni; Ravenna. Minaccia la ex davanti al nuovo compagno e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato un 41enne.

I soldi o vi uccido: minaccia e aggredisce i familiari del compagno. Scatta la condanna x.com

Va in casa dell’ex moglie. Aggredisce il rivale, poi si scaglia sui militariArrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 41enne tunisino, dopo un concitato intervento dei carabinieri in via Dismano Vecchio . ilrestodelcarlino.it

Ora devi portarmi in un altro locale: rientra a casa sbronza e al rifiuto aggredisce compagno e morde carabiniereUna donna di 32 anni è stata denunciata dai carabinieri per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato del veicolo militare ... ilgiorno.it