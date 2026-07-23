Campetto Santa Rita Subito un progetto per pensiline e stalli

Da anteprima24.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tavolo operativo si è riunito tra Comune, Provincia, SITA e Polizia Municipale per discutere la questione delle pensiline e degli stalli nel campetto Santa Rita. La riunione ha affrontato la richiesta di interventi immediati per migliorare le infrastrutture di sosta e protezione nelle aree interessate. Non sono stati annunciati interventi specifici o tempi di realizzazione, ma si è deciso di avviare un progetto condiviso per risolvere le criticità segnalate.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un tavolo operativo con Comune, Provincia, SITA e Polizia Municipale per affrontare la questione del c apolinea SITA a Campetto Santa Rita.   Quello promosso dall’assessore comunale alla mobilità Ettore I acovacci c he parla di “ una situazione che non è più tollerabile.  Ogni giorno – prosegue- centinaia di studenti, lavoratori e pendolari attendono il proprio autobus sotto il sole cocente, sotto la pioggia o con il freddo, senza pensiline adeguate e senza le minime condizioni di sicurezza e dignità. È una realtà che conosciamo tutti e che non può più essere ignorata. Ho ribadito con fermezza una posizione molto chiara: chi utilizza quell’area da anni deve assumersi le proprie responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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