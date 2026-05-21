Santa Rita storia e devozione della Santa degli impossibili
Domani 22 maggio si celebra la festa di Santa Rita, conosciuta come la “Santa degli impossibili”. In tutto il mondo, questa ricorrenza viene ricordata, ma a Cascia è particolarmente sentita e diffusa tra i residenti. La devozione verso questa santa ha radici profonde nel paese, dove molte persone si riuniscono per celebrare questa ricorrenza. La giornata rappresenta un momento importante di tradizione religiosa e di tradizione locale, con diverse iniziative e rituali che si svolgono nel centro cittadino.
Domani 22 maggio in tutto il mondo si celebra Santa Rita. Festa particolare a Cascia dove la devozione verso la “Santa degli impossibili” è davvero molto diffusa in tutto il paese. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Santa Rita, storia e devozione della Santa degli impossibili
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