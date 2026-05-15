Apre la nuova cucina solidale di Santa Rita un progetto di inclusione per chi esce dal carcere

Ieri, 14 maggio 2026, è stata inaugurata ufficialmente una nuova cucina solidale presso la parrocchia di Santa Rita. Questo spazio è stato creato per favorire l’inclusione di persone che hanno avuto esperienze di detenzione, offrendo loro un ambiente di lavoro e confronto. La struttura si inserisce in un progetto più ampio di integrazione tra ex detenuti e comunità locale, con l’obiettivo di rafforzare i legami e facilitare il reinserimento sociale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle istituzioni e della parrocchia.

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