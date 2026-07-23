Campanale una psicologa sul podio | L’orchestra è una mente collettiva
Una psicologa, direttrice d’orchestra, ha descritto i compositori come diversi aspetti di una mente collettiva. Ha paragonato Mozart a un diamante, Beethoven a un turbine di tormenti, Bach a qualcosa di sacro, Mahler a un abisso e Debussy a etereo. La professionista, laureata in Psicologia e già assistente di un noto Maestro, ha espresso queste “diagnosi” durante un evento musicale. Non sono state riportate altre dichiarazioni o dettagli su eventi o location.
"Mozart? Un diamante dalle mille sfaccettature. Beethoven un turbine di tormenti, Bach è sacrale, Mahler un abisso da scoprire, Debussy etereo". Parole, anzi “diagnosi” di Mimma Campanale, direttrice d’orchestra laureata in Psicologia, già assistente di una delle maggiori bacchette italiane, il Maestro Marco Angius. La giovane musicista, nota anche per questo doppio “ruolo” - che cerca di far convivere anche quando è sul podio, note e psiche - da oggi a domenica sarà alla testa dell’ Orchestra dei Pomeriggi Musicali (d’Estate) del teatro Dal Verme, per un programma tutto mozartiano: stasera (alle 21) nella Villa Visconti Borromei Litta di Lainate, domani (15,30) al Don Gnocchi di Milano, sabato al Castello di Desenzano, vicino a Brescia (21) e domenica all’Auditorium Azzaretti a Fortunago, nel Pavese, sempre alle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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