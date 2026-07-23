Campanale una psicologa sul podio | L’orchestra è una mente collettiva

Notizia in breve

Una psicologa, direttrice d’orchestra, ha descritto i compositori come diversi aspetti di una mente collettiva. Ha paragonato Mozart a un diamante, Beethoven a un turbine di tormenti, Bach a qualcosa di sacro, Mahler a un abisso e Debussy a etereo. La professionista, laureata in Psicologia e già assistente di un noto Maestro, ha espresso queste “diagnosi” durante un evento musicale. Non sono state riportate altre dichiarazioni o dettagli su eventi o location.