Lunedì alle 21, Enrico Ruggeri si esibirà a Bellaria portando l’orchestra. L’artista ha annunciato che eseguirà le sue canzoni con una formazione più ampia, descrivendo il risultato come “una massa sonora che dà forza”. La performance si terrà sul mare, creando un’atmosfera particolare per il concerto. Ruggeri ha sottolineato che il repertorio sarà arricchito e ampliato rispetto alle precedenti esibizioni.

"A Bellaria porterò le mie canzoni, ma con un respiro più grande: quello dell’orchestra". Enrico Ruggeri arriva lunedì alle 21.30 in piazzale Capitaneria di porto con la sua band e l’orchestra diretta dal maestro Dino Gnassi. Un viaggio tra memoria e presente, fino ai brani de La Caverna di Platone. Ruggeri, che cosa cambia quando una canzone incontra archi e fiati? "L’orchestra aggiunge qualcosa. Sono stato il primo, nell’87, a fare un tour così. Non è solo eleganza: è una massa sonora che dà forza e profondità". Dai Decibel di Contessa a oggi: che cosa è rimasto di quel ragazzo? "Il me di oggi e il me ventenne non sono così lontani. Da giovani si è estremisti, monotematici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruggeri porta l’orchestra sul mare: "Una massa sonora che dà forza"

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