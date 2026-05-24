Fare arte riduce davvero ansia e stress la psicologa Gialdi | Può diventare una forma di meditazione per la mente

Dedicare tempo ad attività creative come puzzle o musica può ridurre ansia e stress. La psicoterapeuta spiega che praticare arte può diventare una forma di meditazione per la mente, migliorando anche l’autostima e il benessere mentale quotidiano.

Dai puzzle alla musica, dedicare tempo ad attività creative può aiutare a ridurre stress e ansia, la psicoterapeuta Giulia Gialdi spiega perché possono migliorare l’autostima e favorire il benessere mentale nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La vita inizia davvero, quando smetti di forzarla |Carl Jung

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