L'Udinese ha messo nel mirino due giovani talenti: Comotto e Camarda. La società friulana ha presentato offerte ufficiali per entrambi, ma il Milan ha rifiutato le proposte. Nel frattempo, il club rossonero ha annunciato l'acquisto di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa, con un investimento complessivo superiore ai 100 milioni di euro.

Il Milan ha iniziato alla grande il suo mercato con due colpi importanti: si parla di Ramos per l'attacco e Gila per la difesa. Un investimento che ha sfondato i 100 milioni di euro. Il Diavolo ha provato anche a riportare a casa il talento Liberali, che però ha scelto il Como. La scorsa stagione, i rossoneri lo hanno lasciato partire direzione Catanzaro, senza avere più il controllo sul cartellino. Una situazione che non si vivrà più: i talenti in casa del Diavolo saranno osservati da vicino e saranno curati al massimo, cercando di non perdere il controllo sui cartellini. promowebappCome scrive Tuttosport, il club rossonero vuole evitare di rivivere l’esperienza con altri protagonisti coinvolti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, piano per i giovani chiaro: l'Udinese punta Comotto e Camarda, ma il Diavolo fa muro

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