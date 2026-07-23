caltanissetta vigile del fuoco muore per un malore mentre spegne un incendio

Notizia in breve

Un vigile del fuoco di 59 anni è morto a Caltanissetta durante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Chiapparia. Il caporeparto stava effettuando una ricognizione sul luogo quando ha accusato un malore e si è accasciato. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul posto. La squadra di vigili del fuoco stava lavorando per controllare le fiamme e gestire l’emergenza.