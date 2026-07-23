Caltanissetta vigile del fuoco muore per un malore mentre spegne un incendio
Un vigile del fuoco di 59 anni è morto a Caltanissetta durante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Chiapparia. Il caporeparto stava effettuando una ricognizione sul luogo quando ha accusato un malore e si è accasciato. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul posto. La squadra di vigili del fuoco stava lavorando per controllare le fiamme e gestire l’emergenza.
AGI - Dramma durante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Chiapparia a Caltanissetta. La scomparsa del Vigile del Fuoco. Il caporeparto dei vigili del fuoco Alessandro Marchi, 59 anni, è stato colto da un malore mentre era in corso una ricognizione sul posto per la gestione delle operazioni di soccorso. Immediatamente soccorso dal personale sanitario, è morto subito dopo il trasporto in ospedale. Il cordoglio di Piantedosi. Immediato il messaggio di cordoglio delle istituzioni: il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi ha manifestato: "Profondo dolore" per la perdita di Alessandro Marchi', deceduto durante un intervento per lo spegnimento di un incendio boschivo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta: "ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere, al servizio della collettività. 🔗 Leggi su Agi.it
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#Meteo Un vigile del fuoco di 59 anni è morto, colto da un malore, durante le operazioni di spegnimento di un vasto #incendio divampato a San Cataldo (Caltanissetta). A favorire i roghi in varie aree della Sicilia il caldo degli ultimi giorni. Nel video Bivona, n x.com
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