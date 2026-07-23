Caltanissetta chi era il vigile del fuoco-eroe morto mentre stava spegnendo un incendio

Da tgcom24.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vigile del fuoco di 59 anni è deceduto a Caltanissetta durante un intervento per spegnere un incendio. È stato colto da un malore improvviso mentre operava sul luogo dell’incendio, senza poter ricevere assistenza tempestiva. La sua morte è avvenuta sul posto. La notizia si è diffusa rapidamente tra i soccorritori e la comunità locale.

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È morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre stava tentando di spegnere un incendio scoppiato a Caltanissetta, in Sicilia. Così Alessandro Marchì, il vigile del fuoco-eroe, se ne è andato a soli 59 anni. Il caporeparto si trovava nei pressi di San Cataldo, in contrada Mimiani, nel Nisseno, quando si è sentito male mentre stava provando a domare le fiamme che, da giorni, stanno devastando ettari ed ettari di vegetazione. Cordoglio per la morte dell'uomo, che lascia la famiglia, è stato espresso da esponenti del governo e dall'intero corpo dei vigili del fuoco., L'incendio, propagatosi nella zona di contrada Mimiani, ha raggiunto rapidamente alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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