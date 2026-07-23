Caldo record a Roma? La soluzione arriva dalla cultura | film gratis libri e mostre nei luoghi climatizzati

A Roma, con temperature che hanno raggiunto livelli record, molte persone faticano a stare all’aperto a causa dell’afa intensa. Per offrire un sollievo temporaneo, sono stati organizzati eventi culturali gratuiti in ambienti climatizzati. Sono stati allestiti spazi con film, esposizioni di mostre e letture di libri, aperti al pubblico senza costi e in locali che garantiscono il raffreddamento. La proposta mira a far vivere la cultura in modo accessibile e confortevole durante le giornate più calde.

Siamo in un periodo dell’anno davvero terribile dal punto di vista delle temperature, con l’afa che rende difficile rimanere all’aperto. Per combattere il caldo record, Roma ha deciso di provare a trasformare la cultura in una forma concreta di sollievo. Cinema, biblioteche e spazi espositivi climatizzati diventano luoghi nei quali trascorrere alcune ore al fresco, senza rinunciare a film, letture e mostre. Un’alternativa gratuita pensata per chi cerca riparo dal caldo record e, nello stesso tempo, vuole vivere la città in modo diverso. LEGGI ANCHE: Maurizio Nichetti ritrova la locandina perduta di ‘Volere Volare’: «Una piccola scoperta archeologica urbana» “Il grande freddo”: Roma ha deciso di trasformare la cultura in una forma di sollievo dal caldo record. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Perché fa così tanto caldo C'è una relazione con la crisi climatica

Notizie e thread social correlati

Caldo record in Italia, arriva la tregua: meno afa e più temporali nei prossimi giorniIn Italia si registra un calo delle temperature e una diminuzione dell’afa dopo giorni di caldo intenso e notti calde.

Caldo: a Roma dieci giorni di film gratis in 11 sale dalle 13 alle 18:30A Roma, dal 23 luglio al 4 agosto, si svolgono dieci giorni di proiezioni gratuite in 11 sale, con orario dalle 13 alle 18:30.

Temi più discussi: Clima tropicale, a Roma c'è chi si squaglia: nella Capitale record di lavoratori a rischio per il caldo; Caldo record a Roma, l’Alessandrino è il quartiere più bollente: asfalto a 60 gradi; Caldo record a Roma, quartiere per quartiere: ecco dove il suolo supera i 46 gradi; Caldo record, da Roma a Milano weekend infernale: ma c’è la data della svolta contro l’afa.

Caldo record, raccolti a rischio con perdite fino al 20% nel Lazio roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Caldo record a Roma: temperature da bollino rossoIl meteo a Roma è al centro dell’attenzione in queste ore, con temperature che raggiungono livelli record e suscitano preoccupazione. La Capitale è letteralmente bollente, con la termometria che fa se ... abruzzonews24.com

Caldo record, bollino rosso in cinque città del Lazio e rischio incendiL'ondata di calore raggiunge il picco tra oggi e domani con temperature percepite fino a 39 gradi e massima allerta sanitaria ... rainews.it