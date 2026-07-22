In Italia si registra un calo delle temperature e una diminuzione dell’afa dopo giorni di caldo intenso e notti calde. Attualmente, sette città continuano a essere sotto bollino rosso, ma l’ondata di calore si sta indebolendo. Nei prossimi giorni sono previsti più temporali e meno afa, segnando una svolta rispetto alle condizioni climatiche degli ultimi giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sei città ancora con bollino rosso, ma l’ondata di calore perde forza. Dopo giorni caratterizzati da temperature elevate, afa persistente e notti molto calde, l’Italia si prepara a una graduale svolta dal punto di vista meteorologico. Nella giornata di mercoledì 22 luglio sono ancora sei le città con bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello massimo di allerta che segnala possibili rischi per la salute: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. La situazione è però destinata a cambiare rapidamente: giovedì 23 luglio resterà soltanto Palermo con il livello massimo di rischio, mentre nei giorni successivi è previsto un progressivo calo delle temperature. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Dayitalianews.com - Caldo record in Italia, arriva la tregua: meno afa e più temporali nei prossimi giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ondata di caldo record in italia e Europa

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano nella morsa del caldo: fino a 36 gradi nei prossimi giorni. Continua l’afa

Caldo africano sull’Italia: dove si superano i 30 gradi nei prossimi giorniLe previsioni meteorologiche indicano un’ondata di caldo proveniente dall’Africa che interesserà l’Italia nei prossimi giorni.

Temi più discussi: Meteo, caldo record e temporali violenti: weekend estremo in Italia con 46°C e nubifragi al Nord; Vita in diretta 2025/26 - Meteo: Italia divisa tra caldo record e nubifragi - 17/07/2026 - Video; Fine della terza ondata di caldo in Italia: aria fresca norvegese e temporali in arrivo; Caldo torrido in Sardegna, un’altra giornata rovente: a Orani temperature record, le più alte d’Italia.

Caldo estremo in arrivo! La quarta ondata potrebbe colpire l'Italia dal 24 luglio. Preparati per temperature da record! #Caldo #Meteo x.com

Meteo, caldo record in Italia: weekend rovente con 46°C, poi arriva la rinfrescataMeteo Italia, weekend di caldo estremo con punte di 46°C e rischio temporali violenti al Nord. Da lunedì arriva una rinfrescata: ecco dove cambia. adnkronos.com

La prossima ondata di caldo record in Germania reddit

Quando finisce l'ondata caldo record?Quando finisce l'ondata caldo record? Ecco le ultime tendenze meteo per questa settimana in cui la colonnina di mercurio inizierà a scendere ... meteo.it