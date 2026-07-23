Un vigile del fuoco è morto in Sicilia durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo, causato dal caldo e dai roghi che interessano l’isola. L’uomo, del comando provinciale di Caltanissetta, ha accusato un malore mentre era impegnato in contrada Mimiani. Gli incendi continuano a provocare danni e a mettere sotto pressione le forze di emergenza nell’area.

Gli incendi non danno tregua alla Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Servizio di David Murgia RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caldo e incendi, brucia la Sicilia. Morto un vigile del fuoco

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