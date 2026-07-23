Caldo e incendi brucia la Sicilia Morto un vigile del fuoco

Da tv2000.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un vigile del fuoco è morto in Sicilia durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo, causato dal caldo e dai roghi che interessano l’isola. L’uomo, del comando provinciale di Caltanissetta, ha accusato un malore mentre era impegnato in contrada Mimiani. Gli incendi continuano a provocare danni e a mettere sotto pressione le forze di emergenza nell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli incendi non danno tregua alla Sicilia. Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada Mimiani, a San Cataldo. Servizio di David Murgia RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

caldo e incendi brucia la sicilia morto un vigile del fuoco
© Tv2000.it - Caldo e incendi, brucia la Sicilia. Morto un vigile del fuoco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caldo e incendi, brucia la Sicilia. Morto un vigile del fuoco

Video Caldo e incendi, brucia la Sicilia. Morto un vigile del fuoco

Notizie e thread social correlati

Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna: nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone | Muore vigile del fuocoNell'Agrigentino, più di 100 persone sono state evacuate a causa degli incendi che stanno interessando la zona.

Caldo e incendi devastano l’Italia. Brucia anche la FranciaUn incendio sta devastando la regione campana, aggiungendosi alle fiamme ancora attive in Piemonte.

Temi più discussi: Caldo e incendi devastano l’Italia. Brucia anche la Francia; L'Italia brucia: caldo record e incendi, poi arrivano i temporali; Allarme incendi con il caldo record, emergenza sul Pollino; Morning news: Caldo e incendi, brucia il sud Italia Video.

caldo e incendi bruciaLunga notte di incendi in Sicilia, brucia ancora il bosco di Casaboli, fiamme a Borgetto e PartinicoE’ stata una lunga notte di incendi in Sicilia. Dopo la drammatica giornata di ieri sono ha continuato a bruciare il territorio nella zona del palermitano. Gli incendi più gravi […] ... blogsicilia.it

caldo e incendi bruciaAllarme incendi con il caldo record, emergenza sul PollinoSituazione ancora difficile sul Pollino dove un vasto incendio sta interessando da ieri l'area protetta del Parco nazionale, in particolare i territori comunali di Castrovillari e Frascineto. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web