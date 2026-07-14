Un incendio sta devastando la regione campana, aggiungendosi alle fiamme ancora attive in Piemonte. La situazione di emergenza riguarda ora anche la Francia, dove si stanno combattendo nuovi incendi. Le fiamme stanno interessando diverse aree, mentre le squadre di soccorso continuano gli interventi per contenere i roghi. La crisi si estende oltre i confini italiani, coinvolgendo anche territori francesi colpiti dal caldo e dagli incendi.

Caldo e incendi. Si combatte ancora in Piemonte, mentre intanto si apre anche il fronte campano. L’emergenza non è solo italiana, brucia anche la Francia. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caldo e incendi devastano l'Italia. Brucia anche la Francia

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