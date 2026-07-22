Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna | nell' Agrigentino sgomberate oltre 100 persone | Muore vigile del fuoco

Nell'Agrigentino, più di 100 persone sono state evacuate a causa degli incendi che stanno interessando la zona. Nel corso delle operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco di 59 anni ha accusato un malore ed è deceduto. La situazione riguarda anche altre aree, con incendi che si sono estesi dalla Sicilia alla Sardegna.

Dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, un vigile del fuoco - il 59enne Alessandro Marchì - è morto durante le operazioni di spegnimento del fuoco dopo aver accusato un malore. Poco dopo un altro collega si sarebbe sentito male: soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Secondo il Quotidiano di Sicilia, l'incendio ha lambito diverse abitazioni obbligando all'evacuazione di alcune famiglie., Evacuazioni anche in provincia di Agrigento dove un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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