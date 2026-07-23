Il Ministero ha dichiarato di non avere in programma interventi sulla legge sulla responsabilità delle aziende in materia di sicurezza. Nessuna proposta o modifica è attualmente in fase di studio o preparazione.

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Il Ministero non ha niente nei cassetti e non ha allo studio un intervento sulla legge sulla responsabilità delle aziende e della sicurezza del lavoro, 'non andiamo in questa direzione e quando dico che il ministero del Lavoro - che ha competenze in materia di sicurezza sul lavoro - non ha un fascicolo su questo tema vuol dire che e' cosi'". Lo ha detto la Ministra del Lavoro Marina Calderone nel corso della conferenza stampa post-Consiglio dei ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Calderone: Non lavoriamo a interventi su responsabilità aziende su sicurezza

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