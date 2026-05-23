Pensioni Calderone | Ancora presto per parlare di riforma Il ministro frena su ipotesi di interventi strutturali
Il ministro ha dichiarato che è ancora presto per discutere di riforme strutturali delle pensioni. Nessuna proposta concreta è stata annunciata in vista della prossima legge di Bilancio. Chi sperava in novità nel settore previdenziale dovrà attendere ancora, poiché al momento non ci sono cambiamenti all’orizzonte. La posizione ufficiale resta quella di non prevedere interventi immediati, lasciando aperta la possibilità di future valutazioni.
Chi si aspettava novità sul fronte previdenziale alla vigilia della prossima legge di Bilancio è rimasto a digiuno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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