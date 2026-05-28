I sindacati e le aziende di trasporto pubblico in Valle d'Aosta stanno discutendo nuovi protocolli di sicurezza per gli autobus. Le proposte includono misure specifiche per tutelare sia i passeggeri che gli autisti, anche in risposta ai problemi verificatisi nel 2026. Le discussioni si concentrano su possibili modifiche alle procedure di sicurezza, formazione e controlli, con l’obiettivo di migliorare la protezione durante i viaggi. Le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane.

? Domande chiave Come cambieranno i viaggi sugli autobus dopo i problemi del 2026?. Quali misure concrete proporranno i sindacati per proteggere passeggeri e autisti?. Perché le scuole sono state coinvolte nel nuovo protocollo di sicurezza?. Cosa prevedono i nuovi disegni di legge approvati in Commissione?.? In Breve Simone Perron della Lega VdA chiede controlli costanti su tutto il territorio regionale.. Sindacati preparano bozza protocollo con scuole per proteggere passeggeri e conducenti.. Laurent Viérin e Josette Borre presentano disegni di legge su turismo e trasporti.. Votazione in IV Commissione vede l'astensione dei gruppi FdI e Lega VdA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bus valdostani: sindacati e aziende su nuovi protocolli di sicurezza

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