Calciomercato Roma sirene arabe per Manu Koné | l’Al-Ahli sonda il terreno

L’Al-Ahli ha mostrato interesse per il centrocampista francese, attualmente alla Roma, sondando il terreno per un possibile trasferimento. Questa richiesta si aggiunge a quella dell’Al-Hilal, che ha recentemente bloccato l’arrivo di un altro giocatore. La società giallorossa si trova quindi a gestire più di una proposta proveniente dall’Arabia Saudita, senza che siano stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali.

Non è solo l’Al-Hilal, che ha soffiato alla Roma Summerville quando la trattativa sembrava ormai conclusa, a tenere banco nei corridoi di Trigoria. I giallorossi si ritrovano, infatti, a fare i conti con un’altra minaccia sempre proveniente dall’Arabia. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport Ch, l’Al-Ahli sembrerebbe aver sondat il terreno per Manu Koné. Complice anche l’ottimo mondiale disputato con la maglia della Francia, il calciatore, ha attirato attorno a sé varie attenzioni. La Premier League rimarrebbe la meta preferita da Koné in caso di addio, anche se non sembrerebbe aver chiuso totalmente le porte all’ ipotesi Araba. Tanto passerà, in primis dalle intenzioni della Roma e dal prezzo del cartellino, e poi anche da i passi concreti che i club inglesi, Manchester United su tutti, faranno per lui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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