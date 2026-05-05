Calciomercato Roma | addio ai prestiti rinnovo Dybala-Pellegrini

A meno di due mesi dall’apertura del calciomercato, la Roma ha deciso di non rinnovare i contratti in prestito e sta lavorando per definire le cessioni certe. La società ha confermato anche il rinnovo del contratto di due giocatori chiave, con un focus particolare sulla stabilità della rosa. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere le mosse ufficiali sul fronte delle uscite.

A meno di due mesi dall’apertura del calciomercato la Roma inizia a stilare una lista di quelle che saranno le uscite certe. Tra i nomi ci sono sopratutto gli arrivati in prestito, Ferguson e Zaragoza, ma anche i giocatori che non hanno convinto il tecnico giallorosso nel corso della stagione. Parallelamente il club dovrà anche affrontare la questione relativa ai rinnovi di Dybala e Pellegrini. Gasperini non convinto dei prestiti: da Zaragoza al flop Ferguson. Grande era stata l’attesa attorno all’arrivo di Ferguson: l’irlandese reduce dalle esperienze con Aston Villa e Brighton è arrivato nella capitale in prestito proprio dai Seagulls. Il suo percorso giallorosso è però stato spezzettato dai numerosi infortuni con l’attaccante fuori dai giochi ormai dal match di ritorno contro il Torino disputato il 18 gennaio.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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