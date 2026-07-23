Calciomercato Roma non solo Tresoldi | Castro e Pellegrino tra i nomi per il vice Malen

La Roma sta valutando anche Castro e Pellegrino come possibili vice Malen. La società continua a cercare un attaccante che possa coprire il ruolo del giocatore olandese durante la prossima stagione. Non sono stati ufficializzati accordi, ma le trattative sono in corso. La lista dei candidati si allarga con altri nomi ancora sotto valutazione. La società non ha ancora annunciato ufficialmente nessuna operazione di mercato in questa direzione.

Il mercato della Roma prosegue con la ricerca di un attaccante che possa essere il sostituto di Donyell Malen nel corso della prossima stagione. Se nelle ultime settimane il nome di Nicolò Tresoldi è stato accostato con insistenza alla squadra giallorossa, sulla lista del direttore sportivo Tony D’Amico emergono anche altri due profili, entrambi argentini: Santiago Castro del Bologna e Mateo Pellegrino del Parma. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il club giallorosso starebbe monitorando con attenzione entrambi i profili, considerati giovani, di prospettiva e già affermati nel campionato di Serie A. Castro e Pellegrino nel mirino della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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