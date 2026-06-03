Calciomercato Roma continua la ricerca del vice-Malen | i nomi per l' attacco di Gasp
La Roma ha interrotto le trattative per il vice Malen, bloccando così l'acquisto di Scamacca, che sembrava vicino. La società aveva già avviato le procedure, ma al momento non sono previste novità di rilievo o accordi definitivi. La squadra continuerà a cercare un attaccante che possa coprire il ruolo di vice Malen in vista della prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a eventuali alternative o aggiornamenti.
Brusca frenata per il vice Malen. Doccia fredda per la Roma che si stava già preparando all’arrivo di Scamacca che però non, salvo clamorosi cambi di programma, non arriverà mai. L’Atalanta ha tolto dal mercato il centravanti romano con i giallorossi quindi che devo riprendere la caccia per un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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