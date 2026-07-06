Gasp vuole Tresoldi | la Roma punta l' italo-tedesco per farne il vice Malen

Da gazzetta.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma sta cercando un vice Malen e avrebbe messo nel mirino Nicolò Tresoldi, centravanti del Bruges. Il tecnico del club ha mostrato interesse per il giocatore, considerato un talento emergente. Tresoldi, italiano-tedesco, è stato seguito negli ultimi mesi e rappresenta una possibile alternativa offensiva. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome rimane sulla lista dei desideri.

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Sulla lavagna tattica di Gian Piero Gasperini c’è un nome scritto in rosso: Nicolò Tresoldi. Centravanti del Bruges. Un talento seguito da vicino negli ultimi mesi, lontano da occhi indiscreti, e per il quale il tecnico nutre stima. Muovendosi lungo una sottile linea di incastri e destini incrociati, la Roma punta all’italo-tedesco per farne il vice-Malen in attesa che il 21enne italo-tedesco possa dispiegare tutto il suo potenziale. Per far posto all’alter ego designato dell’olandese, bisognerà però consumare un addio eclatante: quello dell’ucraino Artem Dovbyk - sempre più vicino al Genoa -, che non rientra più nei piani tattici dell’allenatore di Grugliasco e che rappresenta al momento un “esubero” di lusso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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