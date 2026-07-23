Calciomercato Roma | da Nusa a Diego Moreira Le possibili mosse di D’Amico

La Roma sta valutando nuovi acquisti dopo aver perso l’obiettivo Summerville. La società ha in mente di portare in rosa Nusa e Diego Moreira, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per il tecnico Gasperini. La trattativa per il primo acquisto potrebbe essere imminente, mentre sono in corso discussioni anche per altri giocatori. La gestione del mercato si concentra su possibili arrivi che possano coprire le aree di interesse del club.

La Roma è a caccia del primo colpo di mercato da poter regalare a Gasperini. Sfumato l’obiettivo Summerville, la dirigenza giallorossa sta già studiando le possibili contromosse. Sul taccuino del direttore sportivo D’Amico, i nomi di Nusa, Moreira e Schjelderup. Primi contatti con il Lipsia per Nusa. Nusa, attaccante classe 2005, è in cima alla lista dei desideri. Il giocatore norvegese gioca come ala sinistra; ha grande ritmo, è tecnico e molto abile nel dribbling. Qualità fondamentali per Gasperini in quel settore di campo. Nell’ultima stagione giocata in Bundesliga, si è distinto con 5 gol e 4 assist, per un totale di 35 presenze. Non sarà facile però portare il norvegese a Roma; infatti come riportato da Radio Manà Manà, il Lipsia chiede una somma importante: 60 milioni per il classe 2005. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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