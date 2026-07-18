Calciomercato Roma Diego Moreira si allontana | lo Strasburgo chiede 60 milioni

Lo Strasburgo ha richiesto 60 milioni di euro per il trasferimento di Diego Moreira, rallentando le trattative di mercato della Roma. Sebbene il club abbia manifestato interesse e il giocatore abbia dato il suo consenso, la cifra richiesta dall’altra squadra rappresenta un ostacolo. La situazione rimane in stand-by, con le parti coinvolte che continuano a negoziare senza aver ancora raggiunto un accordo definitivo.

L’interesse delle Roma c’è, soprattutto dopo la partenza di Celik, il beneplacito del giocatore pure. Ma l’ affaire Diego Moreira si complica nonostante il gradimento del diretto interessato. Lo Strasburgo, infatti, che detiene il cartellino del belga da ormai quasi due anni, non ha intenzione di fare sconti. La richiesta non si smuove da quella iniziale: 60 milioni per liberare l’esterno questa estate. Poi, ci si mette la concorrenza di Borussia Dortmund e Rennes, che di certo non aiuta. Diego Moreira alla Roma: si può fare?. Sembrava tutto fatto per portare l’esterno nella Capitale, dopo che la Roma aveva incassato il sì del giocatore e del suo enturage. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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