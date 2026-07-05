Un giocatore portoghese di 20 anni è al centro di un interesse di mercato. La società sta lavorando per portarlo in rosa, con l’obiettivo di completare il reparto esterni. Le caratteristiche tecniche e fisiche del calciatore sono state valutate in vista di un possibile inserimento nel sistema di allenamento e gioco del tecnico. La trattativa si inserisce in un contesto di limiti di bilancio e di priorità tattiche, con il club che valuta le modalità di un eventuale acquisto.

Chi è Diego Moreira? D’Amico in missione per regalare l’esterno a Gasperini: l’ultima idea per la Roma. Caratteristiche tecniche e fisiche. La Roma continua a muoversi sul mercato tra vincoli di bilancio e priorità tecniche indicate da Gian Piero Gasperini. Il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico lavora per individuare profili funzionali al progetto giallorosso, con l’attacco che resta un reparto centrale nelle valutazioni: il rinnovo di Paulo Dybala e l’arrivo di un’ala capace di giocare a sinistra sono tra i temi più caldi. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Calcionews24.com - Chi è Diego Moreira? D’Amico in missione per regalare l’esterno a Gasperini: come potrebbe integrarsi nella Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma: costi troppo alti per Summerville, D’Amico cambia obiettivo! Il nuovo esterno per Gasperini può arrivare dalla FranciaIl club ha deciso di non procedere con l'acquisto di Summerville a causa dei costi elevati.

Roma, l’obiettivo principale è Diego Moreira: trattativa in corso con lo StrasburgoLa Roma sta negoziando con lo Strasburgo per acquistare Diego Moreira, esterno offensivo attualmente impegnato nel Mondiale con il Belgio.

Temi più discussi: Calciomercato Roma, Diego Moreira è il preferito di Gasperini; Mondiali 2026, Diego Moreira sorprende tutti: il Belgio scopre un nuovo esterno; L'inizio tortuoso, poi il posto nel mondo in Francia: chi è Diego Moreira, obiettivo per la fascia; Roma, contatti intensificati con lo Strasburgo per Diego Moreira: occhio al Chelsea.

L'inizio tortuoso, poi il posto nel mondo allo #Strasburgo: chi è Diego #Moreira, obiettivo per la fascia @sergiocarloni_ #ASRoma #Calciomercato x.com

Chi è Diego Moreira? D’Amico in missione per regalare l’esterno a Gasperini: come potrebbe integrarsi nella RomaChi è Diego Moreira? D'Amico in missione per regalare l'esterno a Gasperini: l'ultima idea per la Roma. Caratteristiche tecniche e fisiche ... calcionews24.com

Roma, chi è Diego Moreira: il sostituto di Angelino per riportare Wesley a destra. D'Amico in missione col gruppo BlueCoL'esterno belga è il preferito per regalare un esterno a tutta fascia per Gasperini che possa riportare Wesley a destra. msn.com