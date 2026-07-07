Calciomercato news di oggi 7 luglio in diretta | rilancio Inter per Khalaili Vicario verso la Juve Milan vicina a Gila
Il mercato estivo 2026 registra un rilancio dell'Inter per il centrocampista Khalaili e un possibile trasferimento del portiere Vicario alla Juventus. Il Milan si avvicina all'acquisto dell'attaccante Gila. Le trattative coinvolgono le principali squadre di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni di mercato. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, e le trattative sono in fase di definizione.
Calciomercato in diretta, le news di oggi 7 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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