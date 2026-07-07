Calciomercato news di oggi 7 luglio in diretta | rilancio Inter per Khalaili Vicario verso la Juve Milan vicina a Gila

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato estivo 2026 registra un rilancio dell'Inter per il centrocampista Khalaili e un possibile trasferimento del portiere Vicario alla Juventus. Il Milan si avvicina all'acquisto dell'attaccante Gila. Le trattative coinvolgono le principali squadre di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni di mercato. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, e le trattative sono in fase di definizione.

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