Nell'ultima giornata di Serie A, Roma e Como si sono qualificate per la Champions League, mentre Juventus e Milan sono state eliminate. Gli ultimi 90 minuti hanno deciso il destino delle squadre, portando a risultati inaspettati rispetto alle previsioni precedenti. La partita ha determinato le qualificazioni e le esclusioni, cambiando gli equilibri delle competizioni europee. La giornata ha visto scambi di posizioni e sorprese che hanno segnato un punto di svolta per le squadre coinvolte.

Novanta minuti che hanno scritto un destino fino a poche ore fa impronosticabile, o quanto meno molto difficile da prevedere. Nell'ultima giornata di Serie A succede davvero di tutto e i verdetti definitivi sorridono a Roma e Como che si prendono il posto in Champions League. La Juventus, invece, dovrà accontentarsi dell'Europa League, complice il ko improvviso contro la Fiorentina nella penultima giornata. Il vero dramma sportivo è quello del Milan, letteralmente precipitato nelle ultime 10 giornate di campionato e che oggi a San Siro ha rimediato un ko clamoroso contro il Cagliari (1-2). Allegri viene beffato dal proprio passato, proprio il Cagliari, e perde la Champions League che sembrava ormai quasi certa dopo la vittoria a Genova di una settimana fa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma e Como in Champions League, Juventus e Milan fuori: gli ultimi 90 minuti di Serie A, cosa è successo

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Como e Roma in Champions League Juventus e Milan fuori dalla Champions @ilGiornaledellaSerieA

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