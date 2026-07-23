Calciomercato news di oggi in diretta | Guardiola tiene in attesa l'Italia la Roma tratta Nusa Juve bloccata sul Dibu Martinez Leao tentato dalla Turchia

Notizia in breve

La Roma è in trattativa per ingaggiare Nusa, mentre la Juventus si ferma sulla pista Dibu Martinez. Leao è stato contattato dalla Turchia, ma non ci sono ancora conferme. Guardiola mantiene in stand-by le operazioni di mercato italiane. Le ultime notizie di oggi riguardano anche le trattative di Juventus, Inter, Milan e Napoli, aggiornate in tempo reale.