Calciomercato news di oggi in diretta | Guardiola tiene in attesa l'Italia la Roma tratta Nusa Juve bloccata sul Dibu Martinez Leao tentato dalla Turchia
La Roma è in trattativa per ingaggiare Nusa, mentre la Juventus si ferma sulla pista Dibu Martinez. Leao è stato contattato dalla Turchia, ma non ci sono ancora conferme. Guardiola mantiene in stand-by le operazioni di mercato italiane. Le ultime notizie di oggi riguardano anche le trattative di Juventus, Inter, Milan e Napoli, aggiornate in tempo reale.
Calciomercato in diretta, le ultime notizie di oggi 23 luglio e le trattative live di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e delle squadre di Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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La Juventus incassa il secco no dell'Aston Villa per Emiliano Dibu Martínez, blindato pubblicamente dal dirigente Vidagany. #DibuMartinez #Juve #AstonVilla #Calciomercato #juventusnews24 facebook
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