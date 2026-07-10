Calciomercato news di oggi in diretta | Dibu Martinez vuole solo la Juve Garnacho conteso da Roma e Napoli

Dibu Martinez ha comunicato di voler trasferirsi esclusivamente alla Juventus. Nel frattempo, Garnacho è nel mirino di Roma e Napoli, entrambe interessate al giocatore. Le trattative di calciomercato di oggi coinvolgono diverse squadre di Serie A, tra cui Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma. Le operazioni sono in fase di sviluppo e le trattative sono ancora in corso. Nessuna ufficialità è stata ancora annunciata ufficialmente dalle società coinvolte.

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