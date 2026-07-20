Calciomercato news di oggi in diretta | la Roma blocca Summerville c'è l'accordo Juve priorità al Dibu Martinez
La Roma ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Summerville e ha bloccato la trattativa. La firma è prevista nei prossimi giorni. La Juventus ha invece messo al primo posto la trattativa per il portiere argentino, Dibu Martinez. Le trattative tra le squadre di Serie A continuano con aggiornamenti in tempo reale, senza ulteriori dettagli sui termini degli accordi.
Calciomercato in diretta, le news di oggi 20 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
MERCATO ROMA: SUMMERVILLE, MOREIRA, AGGIORNAMENTI | MOMENTI TOP in LOOP 24H | Rinnovi e Mercato
Notizie e thread social correlati
Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve insiste su Kessié e Dibu Martinez, Inter su Spence. La Roma non molla SummervilleLa Juventus continua a spingere per ingaggiare Kessié e Dibu Martinez, mentre l’Inter si concentra su Spence.
Calciomercato, news di oggi in diretta: Amorim vuole Hjulmand e Trincao al Milan, Juve su Dibu Martinez e Vicario per la porta. Roma a lavoro per GreenwoodIl Milan sarebbe interessato a portare Hjulmand e Trincao, secondo fonti di mercato.
Temi più discussi: L'Aston Villa manda un segnale alla Juvenuts: 'Il Dibu rimarrà con noi'; Il Dibu Martinez non si muove: l'Aston Villa chiude la porta, e la Juve si rituffa su Vicario. I dettagli; Dibu Martinez, perché non è finita: le due strade della Juve per la porta; Dibu Martinez show con l'Argenina ma lontano dalla Juve: paletti Uefa e esuberi bloccano tutto. E anche Kolo Muani...
oggisportnotizie.it/2026/07/dibu-m… #news #Juventus #DibuMartinez #AstonVilla #calciomercato x.com
La Juventus incassa il secco no dell'Aston Villa per Emiliano Dibu Martínez, blindato pubblicamente dal dirigente Vidagany. #DibuMartinez #Juve #AstonVilla #Calciomercato #juventusnews24 facebook
Juventus, ipotesi De Gea se salta il Dibu Martinez: la posizione della FiorentinaAl netto degli arrivi di Jeff Ekhator e Zeki Celik, le priorità della Juventus sul mercato rimangono il portiere e l'attaccante centrale: nel primo caso nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della t ... calciomercato.com
Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma blocca Summerville, c’è l’accordo. Juve, priorità al Dibu MartinezCalciomercato in diretta, le news di oggi 20 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A ... fanpage.it