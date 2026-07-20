Calciomercato news di oggi in diretta | la Roma blocca Summerville c'è l'accordo Juve priorità al Dibu Martinez

La Roma ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Summerville e ha bloccato la trattativa. La firma è prevista nei prossimi giorni. La Juventus ha invece messo al primo posto la trattativa per il portiere argentino, Dibu Martinez. Le trattative tra le squadre di Serie A continuano con aggiornamenti in tempo reale, senza ulteriori dettagli sui termini degli accordi.

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