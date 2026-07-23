calciomercato napoli rispunta il nome di gatti

Il Napoli sta considerando l'acquisto di un difensore centrale a causa di problemi fisici tra i giocatori disponibili. Dopo l'infortunio di Buongiorno e i rischi di un infortunio anche per Beukema, la squadra valuta un nuovo acquisto per rinforzare il reparto difensivo. Tra i nomi in circolazione, rispunta quello di Gatti.

Se nel calcio, si sa, gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, per il Napoli in questo caso c’è addirittura chi parla di “ emergenza difensiva ”. Sì, dopo l’infortunio rimediato da Buongiorno e i problemi fisici che rischiano di mettere al tappeto anche Sam Beukema, la squadra partenopea sta valutando seriamente l’acquisto di un nuovo centrale. Tra i nomi che svettano nella lista del ds Manna vi è Federico Gatti, difensore della Juventus e “pupillo” di Allegri (avendolo già allenato, ndr). Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma i contatti tra le parti proseguono. Torna l’interesse del Napoli per Gatti: Allegri potrebbe essere decisivo. Lo stop forzato di Buongiorno a causa dell’infortunio al menisco con conseguente intervento, ha modificato le strategie in casa Napoli. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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