Calciomercato Juventus Gatti verso l’addio? Il Napoli ci pensa

Il difensore centrale potrebbe lasciare la Juventus, con il Napoli interessato. La società bianconera valuta la cessione per finanziare operazioni di mercato. La trattativa tra le parti è in corso, ma ancora nessun accordo definitivo. La decisione dipenderà anche dalle offerte ufficiali ricevute. La cessione del giocatore potrebbe essere una delle mosse principali durante la sessione di mercato estiva. La situazione resta in evoluzione e da seguire nei prossimi giorni.

Tra i tanti temi dell’estate della Juventus, il capitolo cessioni giocherà un ruolo importante perché permetterebbe di fare cassa per finanziare i colpi in entrata. Tra i possibili addii non si può escludere quello di Federico Gatti. Il difensore bianconero sarebbe una delle opzioni per il Napoli, intenzionato a rafforzare il reparto della difesa in vista della prossima stagione. Il club partenopeo avrebbe già avviato i primi contatti e sarebbe sulle tracce del centrale juventino. A favorire la trattativa ci sarebbe una grande stima verso il giocatore da parte del mister Massimiliano Allegri, che avrebbe già provato a portare con sé l’ex Frosinone in passato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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