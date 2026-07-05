Rispunta il Napoli per Gatti | Manna e Allegri pensano al difensore della Juve Serve questa cifra per portarlo via ai bianconeri

Il Napoli ha manifestato interesse per il difensore della Juventus. Manna e Allegri stanno spingendo per portarlo in squadra. La Juventus richiede 20 milioni di euro per cederlo. La trattativa è in corso.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Gatti potrebbe essere al Napoli. Manna e Allegri spingono per avere il centrale in terra partenopea. Servono 20 milioni di euro. Le vie del calciomercato sono infinite e, a volte, portano a clamorosi ritorni di fiamma. È esattamente il caso del Napoli, che ha rimesso concretamente gli occhi su Federico Gatti. Il difensore della Juventus non è affatto un nome nuovo per la dirigenza partenopea, bensì un vecchio pallino che stuzzica le fantasie del club azzurro già da diverse stagioni. L’origine di questo forte interesse ha un nome e un cognome ben precisi: Giovanni Manna. Il direttore sportivo dei campani ha avuto modo di condividere l’esperienza a Torino proprio con il centrale bianconero, imparando a valutarne da vicino l’indiscutibile solidità e il carattere da leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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