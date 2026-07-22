Aurelio De Laurentiis è arrivato a Dimaro, dove ha incontrato il tecnico e il direttore sportivo del Napoli. Durante il vertice, si è discusso delle strategie per la squadra, con particolare attenzione alle prossime scelte di mercato. La riunione ha riguardato anche i giocatori Favasuli e Zeballos, con decisioni ancora da definire. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati del summit.

L’arrivo di Aurelio De Laurentiis a Dimaro ha dato il via a una fase importante della programmazione del Napoli. Il presidente ha subito avviato il confronto con Massimiliano Allegri e Giovanni Manna per fare il punto sul lavoro della squadra e sulle prossime mosse societarie. Il patron azzurro ha raggiunto la Val di Sole per il suo quindicesimo ritiro consecutivo. Oggi seguirà dagli spalti dello stadio di Carciato la prima amichevole della preparazione, in programma contro l’Arezzo. L’agenda del presidente non riguarda soltanto il campo. Uno dei temi principali è il rinnovo dell’accordo con le istituzioni locali per confermare Dimaro come sede del ritiro estivo del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis a Dimaro: summit per Favasuli e Zeballos

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