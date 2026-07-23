Nelle ultime settimane, il nome di un attaccante è tornato a circolare nel mercato della Juventus. Si tratta di Mateta, che viene considerato una possibile alternativa a Kolo Muani. La squadra ha iniziato il ritiro il 13 luglio, ma ancora non è arrivato un attaccante titolare. La discussione sulle possibili scelte offensive continua a essere al centro delle voci di mercato.

Altro giorno, altro attaccante accostato alla Juventus. Il ritiro della Vecchia Signora è iniziato il 13 luglio, ma l’attaccante titolare non è ancora arrivato. L’obiettivo principale rimane Randal Kolo-Muani, per il quale Carnevali, coadiuvato dal nuovo responsabile dell’area sportiva e tecnica, Ricky Massara, è pronto a formulare una nuova offerta. Come riportato da Sky Sport, il PSG lo valuta 50 milioni e i bianconeri, vista la cifra troppo alta, starebbero lavorando per abbassare le pretese sul prezzo del cartellino. Una situazione che porta la dirigenza a cercare ulteriori soluzioni ed ecco che si è tornati a pensare a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di Mateta: nuova alternativa a Kolo Muani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus: torna di moda in nome di Kim per la difesa

Notizie e thread social correlati

Mateta torna di moda per la Juve: è sfida a Kolo Muani. Le ultimissimeL’attaccante del Crystal Palace, Mateta, è tornato in primo piano nel mercato della Juventus, che lo considera come possibile rinforzo offensivo.

Calciomercato Juventus: Pellegrino primo nome dopo Kolo MuaniDopo aver fatto un’offerta più alta per Kolo Muani, la Juventus si concentra anche su Mateo Pellegrino come possibile rinforzo.

Temi più discussi: La Juve pensa alle uscite: i due giocatori che potrebbero partire; Calciomercato Juve, è l’ora del bomber. Il big che può essere sacrificato e il paradosso Di Gregorio; Calciomercato Juve, pronto un triennale da 4 milioni e mezzo per Kessie. Ma lui…; Juventus, si torna all'assalto per Martinez: il Dibu spinge per la cessione.

SIAMO LIVE !!!! #Juventus #Carnevali #Massara #Spalletti #Mercato #YouventusTV #Calciomercato RITORNA YOU TALK, IL TALK DI YOUVENTUS TV, QUESTA SERA CON OSPITE AGO MUSCA! IL PUTNO SUL MERCATO DI CARNEVALI AL 21 LUGLIO! Vi x.com

Calciomercato Juve, pronto un triennale da 4 milioni e mezzo per Kessie. Ma lui…Il club bianconero si fa avanti con un triennale importante. Spunta anche l’ipotesi del 19enne André del Corinthians ... corrieredellosport.it

Gaetan Coucke torna in Belgio e genera...una plusvalenza reddit

Calciomercato: Kessie vuole la Juventus, Milan suggestione Foden e torna di moda ZanioloJuventus e Milan protagoniste sul mercato: i bianconeri puntano su Kessié per il centrocampo, mentre i rossoneri cercano un nuovo trequartista ... it.blastingnews.com